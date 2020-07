Na Hyballa neemt NAC ook per direct afscheid van Tom van den Abbeele

BREDA - In navolging van hoofdtrainer Peter Hyballa heeft NAC ook met technisch manager Tom van den Abbeele in goed overleg besloten de samenwerking per direct te beëindigen.

Tom startte 15 april 2019 bij de Parel van het Zuiden als eindverantwoordelijke voor het technisch beleid bij de Parel van het Zuiden. Met deze selectie stond NAC afgelopen seizoen in de halve finale van de beker en ging vol vertrouwen richting Play-offs voor promotie/degradatie. Er zal op korte termijn een nieuwe technisch manager worden aangesteld.?

Mattijs Manders: “Aankomend seizoen wordt een bijzonder belangrijk seizoen voor de toekomst van NAC. Aan de vooravond hiervan, dienen wij het volste vertrouwen te hebben in ieder onderdeel van de organisatie. Hierdoor hebben wij deze moeilijke beslissing moeten nemen in het belang van de toekomst van NAC.”