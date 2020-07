Petitie voor terugkeer Hyballa al meer dan duizend keer ondertekend

BREDA - NAC-supporters zijn een petitie gestart voor de terugkeer van Hyballa als trainer. NAC en Peter Hyballa besloten gisteren per direct uit elkaar te gaan

De reden voor het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking is een verschil van inzicht over de manier waarop de club het aankomende jaar invulling wil geven aan een succesvol seizoen. Sommige NAC-fans zijn niet blij met het vertrek van Hyballa. "Wij willen hyballa terug als trainer", aldus de initiatiefnemer van de petitie. "Wij snappen dat Hyballa en van den Abbeele niet hetzelfde zicht hebben, maar Hyballa is het beste voor Nac en dat is ook wat Abbeele voor Nac zou moeten willen."

Daarom startte zij een petitie voor de terugkeer van Hyballa als trainer. Deze petitie is inmiddels door 1146 mensen ondertekend. "Hyballa was een trainer van NAC die door eerlijkheid over het bestuur zijn baan is kwijt geraakt."