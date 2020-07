Geen verrassing, maar wel trots en blijdschap: Eindelijk zijn de lintjes écht opgespeld

BREDA - Op 24 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. Maar in plaats dat burgemeester Depla de gelukkigen persoonlijk verraste met de onderscheiding, vond de uitreiking telefonisch plaats. Het opspelden van de lintjes liet dus nog even op zich wachten. Pas op 3 juli was het eindelijk zo ver. De verrassing was op dat moment natuurlijk weg, maar de blijdschap en de trots was even groot als altijd.

Eén van de Bredanaars die zijn onderscheiding eindelijk kreeg opgespeld was Leen de Bruijn. “Wie Leen zegt, zegt meneer Heusdenhout,” opende Depla zijn toespraak. Dat klopt ook wel. De meeste Heusdenhouters kennen de grijze krullenbol wel, al is het maar omdat hij regelmatig door de wijk fietst op zoek naar kapotte lantaarnpalen. “In elf jaar tijd heb ik zo’n 1300 defecte lantaarnpalen gemeld bij de gemeente. En ik blijf net zo lang aan de bel trekken tot ze weer branden, zelfs die ene bij onze Albert Heijn waar geen stroomkabel naar toe was gelegd,” vertelt hij lachend.

Wijkraad

Maar niet alleen voor de lantaarnpalen is Leen geridderd. Leen zit al 25 jaar in het bestuur van Wijkraad Heusdenhout en zet zich nog steeds vol overgave in voor de wijk. Sinds het ontstaan van het wijkblad Heusdenhout Nieuws, nu 22 jaar geleden, coördineert Leen de bezorging hiervan. De laatste vier jaar doet hij dat ook voor Brabantpark Nieuws. Daarnaast collecteert hij al jarenlang voor de Brandwondenstichting, Amnesty International en het Sinterklaascomité. Ook biedt hij altijd een helpende hand bij de muziekactiviteiten in wijkcentrum ’t Houwke en bij de Heusdenhoutse inzamelingsacties voor Voedselbank Breda. Leen staat altijd klaar voor de wijk, zelfs tijdens de zeven jaar dat hij liefdevol zorgde voor zijn zieke echtgenote Corrie, die in januari 2019 is overleden.

