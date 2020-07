Teller blijft aflopen bij Amphia: Nog maar twee coronapatiënten in het ziekenhuis

BREDA - Toen de eerste versoepelingen van de coronaregels werden doorgevoerd, bestond de angst dat de teller van het aantal coronapatiënten in het Amphia snel weer zou gaan oplopen. Maar die toename van het aantal opnames blijft uit. Vanaf vandaag liggen er nog maar twee patiënten die besmet zijn met het virus in het ziekenhuis. Beiden liggen niet op de IC.

De teller van het aantal coronapatiënten dat verzorgd wordt in het Amphia ziekenhuis is al sinds april aan het aflopen. Het was de vraag hoe lang dat zo zou blijven, aangezien eind april ook de eerste versoepelingen werden doorgevoerd. Maar van een nieuwe piek is in het Amphia vooralsnog geen sprake. De teller gaat namelijk gestaag richting de nul. Vandaag maakte het ziekenhuis bekend dat er nog twee coronapatiënten worden verzorgd in het ziekenhuis. Beiden liggen niet op de intensive care.

In totaal werden er de afgelopen maanden 315 patiënten die besmet waren met Covid-19 opgenomen in het Amphia. Daarvan zijn er 105 in het ziekenhuis overleden.

Nieuwe uitbraken

Het coronavirus is op verschillende plekken in Europa al opnieuw opgeleefd. Zo waren er recentelijk nog nieuwe uitbraken in Spanje, Portugal, Duitsland en Italië. Daar werden coronaregels weer strenger gemaakt. Ook werden reisadviezen naar verschillende gebieden weer verscherpt van geel naar oranje.