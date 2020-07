Een baan zoeken in coronatijd: JobOn helpt werkzoekende Bredanaars al wandelend

BREDA – Voor veel werkzoekenden is het een flinke uitdaging om aan een nieuwe baan te komen. En door de grote economische effecten van het coronavirus, is het er de laatste tijd niet makkelijker op geworden. JobOn-Tour helpt werkzoekende Bredanaars al wandelend met het zetten van belangrijke stappen richting een nieuwe baan.

De zomer is voor velen de periode om nieuwe energie op te doen en plannen te maken voor de rest van het jaar. Zeker als je op zoek bent naar een nieuwe baan is dit het ideale moment om je doelen vorm te geven. Daarom organiseert Jobon, de landelijke community voor werkzoekenden, in juli en augustus 100 wandelevents in heel Nederland voor iedereen die op zoek is naar een passende baan.

In ruim 25 steden gaan deelnemers op JobOn-Tour en leggen zij niet alleen contacten met andere werkzoekenden, ze zetten ook samen stappen om verder te komen in hun loopbaan. In Breda organiseren Mariëlle David en Henske Schipdam-Nio van JobOn deze events. “We kijken ernaar uit om weer persoonlijke ontmoetingen te hebben met werkzoekenden uit onze eigen regio en hopen dat er verdere contacten worden gelegd om elkaar te helpen bij het vinden van een baan.” De eerste JobOn-Tour in Breda vindt plaats op woensdag 8 juli.

Behoefte aan persoonlijk contact

Sinds de corona-crisis heeft JobOn, die voorheen het merendeel van de events en bijeenkomsten op locatie organiseerde, alles online gedaan. Op deze manier zijn vele werkzoekenden verder geholpen met een breed aanbod van online events op het gebied van onder meer solliciteren, personal branding en ondernemerschap. “De online events zijn absoluut waardevol en daar gaan we ook mee door, maar je merkt dat mensen toch behoefte hebben aan echt persoonlijk contact, veelal in hun eigen omgeving. We zijn daarom blij dat we daar op deze manier gehoor aan kunnen geven”, aldus Petra van der Vlugt, projectmanager bij JobOn.





Tijdens de JobOn-tour worden er via interactieve oefeningen stappen gezet om met persoonlijke leerdoelen aan de slag te gaan. Van der Vlugt: “Al wandelend kom je op een gemakkelijke manier met anderen in gesprek en doe je sneller nieuwe ideeën op. Daarnaast krijgt iedereen op deze manier nieuwe energie om er weer vol tegenaan te gaan!”.





Mee wandelen

Werkzoekend of op een andere manier actief bezig met je loopbaan? Vergroot het inzicht in jezelf en ga verkennend (mindful) wandelen. Aanmelden voor de JobOn-Tour Breda is nog mogelijk. Het 1e wandelevent vindt plaats op woensdag 8 juli van 10.00 - 12.00 uur in het Mastbos te Breda, begeleid door natuurcoach Marieke Buijsse-van der Heijden. "We verzamelen om 09.45 bij de Boschwachter in ’t Mastbos , Huisdreef 4 te Breda Deelname is gratis, maar aanmelden is een vereiste." Dat kan via link: https://jobon.nl/events/jobon-tour-breda-rust-en-ruimte-wandeling