De elektrische fiets is in opmars, maar zijn onze fietspaden daar wel voor gemaakt?

BREDA - De populariteit van e-bikes groeit gestaag. En daardoor zijn met name 65-plussers meer en sneller gaan fietsen dan ooit. Dat blijkt uit recent onderzoek. Maar daarmee wordt de kans op ongevallen steeds groter. En daar moet de gemeente Breda iets tegen doen, stellen PvdA, D66 en VVD.

In een brief aan het college uiten de lokale politieke partijen hun zorgen over de risico's die de opmars van de e-bike met zich meebrengt. Want met de toename van het aantal e-bikes neemt de kans op ernstige ongevallen ook toe. Onlangs pleitte de ANWB nog voor meer veilige fietspaden waarbij ruimte bestaat voor grotere hoeveelheden fietsers die bovendien veel verschillende snelheden rijden.

De partijen willen graag van het college weten of er fietspaden binnen de gemeente Breda zijn waar de risico's op ongevallen groot zijn. Voor het aanpassen van dergelijke fietspaden bestaat een subsidieregeling vanuit het Rijk. De partijen willen graag weten of de gemeente Breda die subsidie gaat gebruiken.

Ook willen de partijen weten in hoeverre Breda bij de aanleg van nieuwe fietspaden rekening houdt met de toename van het aantal fietsers en de diverse snelheden die fietsers tegenwoordig rijden.

e-bike en corona

De verkoop van e-bikes behaalde in mei een absoluut maandrecord: uit onderzoek van bureau GfK in opdracht van BOVAG blijkt dat er afgelopen mei zo’n 58.000 elektrische fietsen werden verkocht door fietsspeciaalzaken. Dat is 38 procent meer in vergelijking met mei 2019. Een woordvoerder laat weten dat corona daar waarschijnlijk een belangrijke rol in speelt. Mensen wilden in beweging blijven ondanks dat sporten niet was toegestaan en zochten alternatieven voor openbaar vervoer.