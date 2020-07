Geen verre reizen deze zomer? Hans en Anneke missen er niks aan: 'Het is heerlijk op de camping'

BREDA - Voor veel mensen zal dit jaar een vakantie in eigen land even wennen zijn, maar Hans Drijver en Anneke van der Smissen genieten al jaren van het leven op de Nederlandse campings. Dat corona verre reizen bijna onmogelijk maakt, is voor hen dus geen enkel probleem. Zij genieten, ondanks het regenachtige weer, op camping Liesbos in Breda.

Het is een regenachtige dag en daardoor stil op camping Liesbos. Vaste campinggast Anneke gaat samen met haar hondje even bij haar buurman Hans op de koffie. Terwijl de regen op het dak van de stacaravan klettert, vertellen de twee campinggasten wat het leven op de camping zo leuk maakt.

“Het is hier op de camping heel gezellig en gemoedelijk, iedereen kent elkaar. Dat onderlinge contact maakt het gewoon heel leuk”, vertelt de Bredase Anneke. Ze woont zelf dichtbij, maar toch is het leven op de camping voor haar erg ontspannend. “Het is net als een virus, als je een keer op vakantie bent geweest naar een stacaravan, dan blijft dat trekken. Ook al zit ik hier dicht bij huis, toch heb ik het gevoel dat ik ver weg zit.”

Hans sluit zich daarbij aan. “Ik kom hier ieder weekend. Zodra ik na een drukke week werken hier de poort door kom rijden kan ik eindelijk relaxen. Je zit hier in de natuur en er is veel sociaal contact, dat is erg fijn. Dit geeft mij genoegdoening”, vertelt hij. “Dat zeg je mooi Hans”, vult Anneke aan. "Als ik straks in september weer naar huis ga ben ik in de wintermaanden alleen maar bezig met de camping. Je verlangt dan weer naar je eigen stacaravan en de gezelligheid. Hier voel ik mij thuis."