Breda moet zich opmaken voor drie dagen langdurige regen: 'Lokaal valt er zo'n 60 mm'

BREDA - Wie de komende dagen wil gaan fietsen, wandelen of naar de camping gaat, moet zich erop voorbereiden dat die activiteiten flink in het water gaan vallen. Volgens de meteorologen van Weeronline hebben we een ' compleet verregende driedaagse' voor de boeg. Pas in het weekend wordt het weer zomers.

Woensdag, donderdag én vrijdag gaat het langdurig en stevig regenen, doordat er een regenzone boven ons land blijft slepen. Hierdoor valt urenlang regen en soms regent het ook stevig door. De meeste regen is voor het midden en zuiden. Daar valt in drie dagen tijd regionaal 40-60 mm. Ter vergelijking, in de hele maand juli valt normaal 78 mm.

Dat het nu zo nat is, heeft voor een deel te maken met tropische storm Edouard. Deze voormalige tropische storm die bij Bermuda ontstond trekt vrijdag over ons land. Waarschijnlijk levert dit vooral veel regen op. Daarnaast steekt een stevige noordwestenwind op, maar de kans op zware windstoten is klein.

Natuur

Dat het langdurig gaat regenen is een zegen voor de natuur. Omdat het lang en veel regent, maar over het algemeen niet plenst heeft het regenwater de tijd om de bodem in te trekken. Bij een flinke plensbui valt zoveel water in korte tijd dat een groot deel via de sloten wegstroomt.

Na een kletsnatte vrijdag, verandert het weerbeeld dit weekend compleet. De zon is terug en het blijft overwegend droog. Ook volgende week is de kans op vrij zonnig, droog en warm weer groot.