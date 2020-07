Van droomreis tot een lege zomer: Lisa en Joëy zagen hun plannen door corona in het water vallen

BREDA - Zoeken naar een baan, en dan zo snel mogelijk aan de slag gaan. Dat is hoe de zomermaanden van Lisa en Joëy eruit zien. Het is een groot contrast met hun oorspronkelijke plannen. Eigenlijk zouden ze eind augustus vertrekken om bijna twee maanden te gaan backpacken door Ecuador. Lisa en Joëy zijn twee van de vele Bredanaars die hun vakantieplannen door het coronavirus in het water zagen vallen.

Voor Joëy en Lisa was de timing perfect om deze zomer een lange reis te maken. "We zijn allebei net klaar met onze studie, en hebben nog geen baan", legt Lisa uit. "Dat is natuurlijk het ideale moment om een reis te maken, want we hoeven nergens rekening mee te houden." Daarom stippelden ze een droomreis uit: Bijna twee maanden backpacken door Ecuador met daarbij ook een bezoek aan de Galapagos eilanden die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan.

Maar toen het coronavirus zich steeds verder over de wereld verspreidde, kwam de reis op losse schroeven te staan. "In maart maakte ik me nog geen zorgen, toen leek augustus nog heel ver weg", herinnert Lisa zich. Maar enkele weken later werd duidelijk dat er toch een streep door de reis moest. In plaats van reizen naar Zuid-Amerika, zijn Lisa en Joëy maar meteen gestart met hun zoektocht naar een baan.

Deze zomer gaan Lisa en Joëy hooguit een weekendje weg. "Heel erg balen. Vooral omdat we de reis niet volgend jaar zomaar in kunnen halen. Wanneer we een baan hebben, zijn onze vrije dagen natuurlijk beperkt. Maar er zit niets anders op. Hopelijk kan het over een paar jaar alsnog."