Schutsestraat in Prinsenbeek flink op de schop: veiliger en groener

PRINSENBEEK - De Schutsestraat in Prinsenbeek gaat flink op de schop. De weg krijgt een inrichting die past bij de functie van wijkontsluitingsweg.

Ontwerp

De Schutsestraat in Prinsenbeek wordt flink aangepakt. In het ontwerp gaat de straat van klinkerverharding naar asfaltverharding om het geluid te verminderen. Ook komt er een trottoir met voldoende breedte aan de zijde met de oneven huisnummers. Aan deze zijde worden daarvoor wel de bomen gekapt. Zoveel mogelijk bomen aan de zijde met de even huisnummers blijven behouden. Hier worden in het verlengde bomen aan de bomenrij toegevoegd.



Ook krijgen ze hier meer groeiruimte, omdat het huidige (te smalle) trottoir een groenstrook wordt. Dit draagt bij aan het vergroenen van de straat. Er komt hier geen trottoir meer terug. Ook ontstaat er meer veiligheid voor fietsers doordat er brede fietsstroken komen aan beide zijden van de weg.



Foto: PlanBreda

Een smalle ‘rijloper’ voor het autoverkeer zorgt ervoor dat de snelheid van het autoverkeer afneemt. Het totale wegprofiel tussen de banden wordt wel breder door de fietsstroken die worden aangelegd. De verlichting in de straat wordt vervangen voor led-verlichting.

Ook wordt er een ondergronds regenwaterriool aangelegd. Dit is niet op het inrichtingsplan terug te zien. Het regenwaterriool gaat het regenwater vanaf de wegverharding afvoeren naar de sloten in het verlengde van de Schutsestraat. De bestaande riolering voor het vuile water is nog in goede staat en blijft behouden.