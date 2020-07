Eén op de zeven Bredanaars gaat deze zomer 'gewoon' naar het buitenland

BREDA - Eén op de zeven Bredanaars gaat deze zomer toch nog naar het buitenland op vakantie. Dat blijkt uit de vierde corona-inwonerspeiling die de gemeente Breda heeft gehouden. Daarbij werd onder andere gevraagd naar vakantieplannen, het naleven van de adviezen en hoe gelukkig ze zich voelden.

Inmiddels is het alweer ruim een maand geleden dat een aantal versoepelingen binnen de maatregelen rondom het coronavirus het leven weer wat ‘normaler’ hebben laten worden. We mogen het terras weer op, naar musea en bioscopen, sporten is weer toegestaan en de scholen zijn weer open. De regels; ‘houd 1,5 meter afstand’, ‘vermijd drukte’ en ‘was je handen’ gelden echter nog steeds.

Om zicht te krijgen op hoe de situatie ervaren wordt in Breda worden inwoners via corona-inwonerspeilingen gevraagd naar hoe het met hun gaat en wat zij doen met de adviezen. Uit de vierde enquête blijkt dat Bredanaars gemiddeld genomen steeds wat positiever over hun leven vergeleken met het begin van de coronacrisis: in de vierde peiling geeft 94 procent van hen een voldoende (6 of hoger) aan hun leven. Eind maart was dit 83 procent.

Vakantie

In die vierde peiling is voor het eerste gevraagd naar de vakantieplannen voor de zomer en in hoeverre de coronasituatie invloed heeft op deze plannen. 24 procent van de Bredanaars blijft vanwege het coronavirus thuis, terwijl zij anders wél op vakantie zouden zijn gegaan. 22 gaat vanwege de coronasituatie in Nederland op vakantie. 16 procent van de Bredanaars gaat wél de grens over en brengt zoals gepland een deel van de zomermaanden door in het buitenland. 16 procent gaat zoals gepland niet op vakantie deze zomer en twaalf procent weet nog niet wat ze zullen doen met hun vakantie.

Het naleven van de adviezen

Over het algemeen worden de corona-adviezen van het Rijk nog door de overgrote meerderheid van de bewoners van Breda opgevolgd. 62 procent van de ondervraagden vindt de versoepelde maatregelen goed. Bij alle maatregelen is wel een lichte afname te zien in het percentage inwoners dat ze naleeft. Vooral bij het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is een sterke daling zichtbaar in het aantal personen dat dit opvolgt: 78 procent van de Bredanaars geeft in juni aan zoveel mogelijk thuis te werken waar dat in maart nog 94 procent was.

Volgens de respondenten worden de adviezen in minder goed opgevolgd bij de horeca, bioscopen en musea. 15 procent van de respondenten geeft aan dat er niet voldoende handhaving is in drukke winkelgebieden/straten. Verder vindt men vooral dat er onvoldoende wordt gehandhaafd bij de winkels/bouwmarkten richting bezoekers én richting ondernemer en richting horecabezoekers.

De groep die vindt dat te veel mensen in Breda zich in het algemeen niet houden aan de op dat moment geldende adviezen is iets toegenomen: van ongeveer 50 procent in de 3 eerste peilingen naar 56 procent in juni.