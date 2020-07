Hoe de nieuwe dierenvoedselbank tientallen Bredase dieren én mensen helpt

BREDA - Wie financieel in een moeilijke situatie terecht komt, kan in Breda hulp vragen bij de voedselbank. Maar heb je ook een hond of kat? Dan blijven de kosten voor je dier gewoon doorlopen. Sommige mensen voelen zich daardoor gedwongen om hun huisdier weg te doen. En dat zorgt voor schrijnende situaties. "Mensen kunnen enorm veel steun hebben aan een huisdier", legt Priscilla de Veth (29) uit. Samen met een team vrijwilligers helpt zij deze mensen en dieren via de dierenvoedselbank.

Priscilla hoorde het wel vaker in haar omgeving: schrijnende gevallen waarbij mensen die in de financiële problemen waren gekomen hun geliefde huisdier noodgedwongen weg moesten doen. "Dat is zo erg om te horen", vertelt Priscilla. "Aan een dier heb je zoveel steun. En terwijl er voor jezelf via de voedselbank hulp is, is dat er voor je huisdier niet." Daarom besloot ze samen met Hilda de Dierenvoedselbank op te zetten.

"We zijn dit begonnen in Etten-Leur, maar kregen vaak te horen dat dat voor mensen uit Breda te ver weg is. Als je geen geld hebt voor eten voor je dier, heb je dat ook niet voor een buskaartje", legt ze uit. "In Breda gaan zo'n 570 gezinnen naar de voedselbank. Een groot gedeelte daarvan heeft een dier. We kunnen hier dus enorm veel mensen en dieren helpen. Daarom zijn we nu naast de Dierenvoedselbank in Etten-Leur ook begonnen met een uitgifte in Breda." Dat doen ze sinds mei vanuit de oude rechtbank aan de Sluissingel. "De gemeente heeft ons geholpen met deze plek vinden. We zijn er heel erg blij mee!" Er maken momenteel al zo'n vijftig gezinnen gebruik van de Bredase dierenvoedselbank. "Maar dat worden er nog veel meer."

Hoe werkt het?

Wie in Breda naar de voedselbank gaat, heeft automatisch recht om ook naar de dierenvoedselbank te komen. "Die gezinnen hebben een pasje voor de voedselbank, dus zo kunnen we makkelijk controleren wie er binnen komt." Iedere twee weken zijn de mensen welkom. Dan krijgen ze een pakket wat is aangepast aan de huisdieren die ze hebben. "Voor een grote hond is dat bijvoorbeeld een grote zak brokken, een blik natvoer en een bot", legt Priscilla uit. Ook zijn er tweedehands spullen zoals speeltjes en mandjes die de mensen mogen meenemen, en is er een 'winkeltje' waar nieuwe spullen tegen een minimale vergoeding worden aangeboden. Een speeltje kost tien cent, een mand een euro.

"Het is heel mooi om mensen op deze manier te kunnen helpen", legt Priscilla uit. Al is niet iedereen die komt even dankbaar. "Natuurlijk zit er wel eens iemand tussen die wat minder vriendelijk is. Maar ook die persoon heeft een dier dat onschuldig is en hulp verdiend. Daardoor geeft het altijd veel voldoening om te kunnen helpen."

Tekst gaat verder onder de foto.





Hoe komt de dierenvoedselbank aan de spullen?

Een groot deel van de spullen en het voer dat de Dierenvoedselbank heeft, krijgen ze binnen via Dierenlot. Ook wordt er veel gedoneerd door zowel particulieren als ondernemers. "Als mensen iets aan ons doneren, geven we dat altijd gratis weg aan iemand die het weer kan gebruiken. Maar het gebeurt ook dat we bijvoorbeeld de spullen van een winkel opkopen die failliet is gegaan. Die spullen zijn gloednieuw, en verkopen we voor een zeer klein prijsje. Met dat beetje geld kunnen we weer wat andere dingen kopen."

Zijn er regels?

Wie naar de dierenvoedselbank komt, mag géén nieuwe huisdieren aanschaffen. "Dat is voor ons echt een cruciale regel", legt Priscilla uit. "Met wat wij doen, proberen we mensen en dieren te helpen. Als je zelf niet kan betalen voor het eten van je dier, dan ben je niet in de positie om er nog een te nemen. Als we erachter komen dat je toch weer een nieuw dier hebt genomen, dan ben je niet meer welkom." In het ideale scenario gebeurt het vanzelf dat mensen aangeven dat ze niet meer hoeven te komen. "Ja, dat is super fijn. Uiteindelijk is dat natuurlijk wat we het liefste hebben: Dat we helemaal niet meer nodig zijn."