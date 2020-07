Noord-Brabantse collectanten halen 140.000 euro op voor Hersenstichting

BREDA - Noord-Brabantse collectanten hebben 140.000 euro opgehaald voor de Hersenstichting. In totaal heeft de collecte meer dan 1,5 miljoen euro opgebracht.

1489 Noord-Brabantse collectanten gingen afgelopen tijd de straat op. Zij collecteerden voor de Hersenstichting. De Hersenstichting maakt zich hard voor mensen met een aandoening. Het opgehaalde geld wil de stichting investeren in onderzoek, voorlichting en het verbeteren van de patiëntenzorg. In totaal haalden de Noord-Brabantse collectanten 140.000 euro op.

“We zijn onze collectanten en organisatoren heel dankbaar”, aldus directeur-bestuurder Merel Heimens Visser. “Deze opbrengst hebben we alleen maar kunnen bereiken met de hulp van al deze vrijwilligers.” Het is voor het 22e jaar op rij dat de totale opbrengst hoger is dan het jaar daarvoor.

De opbrengst wordt ingezet voor gezonde hersenen voor iedereen. “Dat is noodzakelijk, want 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. En dat worden er in de toekomst helaas alleen maar meer”, aldus Heimens Visser. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het aantal mensen dat lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson, of een beroerte krijgt, tot 2040 explosief zal stijgen. “Dat heeft een enorme impact op de samenleving”, aldus Heimens Visser. “Het is mooi dat we met deze opbrengst weer stappen kunnen zetten naar oplossingen voor hersenaandoeningen en een beter leven voor iedereen met een hersenaandoening en hun naasten.”