Albert Heijn Haagdijk tijdelijk dicht voor grote verbouwing

BREDA - De Albert Heijn aan de Haagdijk sluit vanaf 18 juli tijdelijk de deuren. De supermarkt wordt ingrijpend verbouwd en krijgt het allernieuwste winkelconcept van Albert Hein.

De heropening vindt plaats op woensdag 29 juli om 11.00 uur. Klanten kunnen dan kennismaken met een moderne supermarkt waar nog meer aandacht is voor vers, lekker en gezond eten.

“We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor de verbouwing”, vertelt supermarktmanager Gert van Zoeren. “Klanten merken er nu nauwelijks iets van, want vrijwel alles vindt nog achter de schermen plaats. Omdat ons versaanbod flink wordt uitgebreid, volgen bijvoorbeeld alle versmedewerkers al diverse masterclasses. Zo kunnen we straks klanten nog beter adviseren over verse producten, van bewaartips tot advies over de lekkerste borrelplank.”

Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij de Albert Heijn-winkels in de buurt: Pastoor van Spaandonkstraat 48 (Princenhage), Crogtdijk 79 en Nieuwstraat 45. Gert van Zoeren en zijn medewerkers hopen hun klanten weer te zien op woensdag 29 juli. Zij nodigen iedereen van harte uit om langs te komen in de vernieuwde winkel.