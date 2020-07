Gemeentesecretaris Cees Vermeer neemt na 5 jaar afscheid van Breda

BREDA - Gemeentesecretaris Cees Vermeer neemt 1 september na vijf jaar afscheid van Breda. Hij gaat aan de slag als directeur van de dienst Gezondheid en Jeugd en directeur Publieke Gezondheid voor de regio Zuid-Holland Zuid.

Vijf jaar lang heeft Vermeer zich hard ingezet voor gemeente Breda als gemeentesecretaris/algemeen directeur. Als ervaren bestuurder en gemeentesecretaris van Zaanstad bracht hij in 2015 veel kennis mee naar de Parel van het Zuiden. Hij heeft de afgelopen vijf jaar dan ook een waardevolle bijdrage geleverd aan het neerzetten van een nieuw directieteam en het versterken van de positie van Breda.

Boaz Adank, wethouder bedrijfsvoering, meldt in het persbericht dat hij al wist dat Vermeer niet 20 jaar zou blijven. "Hij had de ambitie om de organisatie in enkele jaren naar een volgende fase te brengen. Daar is hij zeker in geslaagd. Hij heeft waardevolle bijdragen geleverd aan het verhaal van Breda en meer focus in de ambtelijke organisatie gebracht." Ook burgemeester Paul Depla is de gemeentesecretaris dankbaar voor wat hij heeft bijgedragen. "Cees heeft eenheid gebracht in de directie en rust gebracht in de organisatie. Hij trad niet op de voorgrond maar had wel het overzicht. In tijden van crisis was Cees op zijn best. Ook tijdens de recente corona crisis zagen we dat hij in staat was overzicht en rust te bewaren."

In zijn nieuwe baan zal Cees Vermeer verantwoordelijkheid dragen voor taken op het gebied van publieke gezondheid (GGD), onderwijsdeelname, huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling voor de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Daarnaast zal hij als bestuurslid van de Veiligheidsregio sturing geven aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen. "Een prachtige kans om in deze fase van mijn leven en loopbaan bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven in mijn geboortestreek. Ik bedank Breda voor de samenwerking", aldus Cees Vermeer in het persbericht.

Wie Vermeer zal opvolgen is nog niet bekend.