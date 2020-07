Weerbericht Breda: 'Kans op een paar mooie dagen'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 10 juli 2020.



Een lagedrukgebied boven het noorden van Duitsland trekt oostwaarts weg. Een erbijbehorend occlusiefront trekt aan het begin van de middag met enkele buien over Brabant. Ze wordt gevolgd door een opbouwende rug van hoge luchtdruk. Die zal een paar dagen wat gunstiger weer brengen.



Verwachting voor vrijdag 10 juli 2020

Aanvankelijk is het vanmiddag buiig. Geleidelijk trekken ze oostwaarts weg. Het wordt dan overwegend droog met ook nu en dan zon. De wind waait uit het noordwesten met gemiddeld 3 of 4 Beaufort (een matige wind). De temperaturen zijn wat mager met 19 of 20 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

De dag begint frisjes met brede opklaringen en zonneschijn. Gaandeweg de dag ontwikkelen zich stapelwolken. Heel lokaal kan daaruit een buitje vallen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten met 2 tot 3 Beaufort. Maxima rond 20 tot 21 graden.



Zondag

Boven de zuidelijke Noordzee heeft zich een hogedrukcel gevormd. Het wordt een zonnige en droge dag. In de loop van de dag vormen zich wel stapelwolken die kleiner blijven dan zaterdag. De noordoostenwind is matig met 3 Beaufort. De temperaturen lopen nog iets hoger op naar 22 tot 23 graden.



Maandag

Dit wordt waarschijnlijk de beste dag van de komende week. Het is zonnig met een zwak noorden- tot noordoostenwindje. Middagtemperaturen tot 23 of 24 graden.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor maandag 6 juli 2020

Zon op: 05.37 uur

Zon onder: 21.54 uur

Daglengte: 16.17 uur



Zo was het weer gisteren (donderdag 9 juli 2020)

Maximumtemperatuur 19,9 graden

Minimumtemperatuur 15,9 graden

Neerslag 5,0 mm

Weersverwachting opgesteld vrijdag 10 juli 2020 om 12.00 uur.