Jubileumeditie Hartje Ginneken verplaatst naar september 2021: 'Gehele line-up verhuist mee'

BREDA - Hartje Ginneken heeft besloten om de bijzondere jubileumeditie op te schuiven naar september 2010. Zoals bij veel evenementen gooit corona roet in het eten. Gelukkig is er ook goed nieuws: de gehele line-up verplaatst gewoon mee.

Na vier daverende succes edities moest de jubileumeditie van dit jaar een spetterend feest worden. Op 12 september zouden onder andere BLØF, Wulf, Nick en Simon en Rolf Sanchez naar de stad komen, maar zoals bij veel evenementen gooit corona roet in het eten.

Volgens de organisatie is het niet haalbaar om Hartje Ginneken in zijn originele vorm te organiseren. "We hebben zo lang mogelijk proberen te wachten met de knoop door te hakken. Wellicht zouden er nog wat versoepelingen komen maar die bleven helaas uit", aldus de organisatie op hun site. "De originele vorm zoals u van ons gewend, daar willen wij als organisatie absoluut geen concessies in doen."

Maar niet getreurd, de organisatie kan namelijk ook een beetje goed nieuws brengen. "We hebben er wel voor kunnen zorgen dat de unieke line-up, waar wij als organisatie trots op zijn, in z’n geheel met ons mee verhuist richting 11 september 2021. Zo zijn we dus in 2021 verzekert van een mooi feest op het Schoolakkerplein."

Uitverkocht

Zaterdag 18 januari ging om 09.00 uur de kaartverkoop van Hartje Ginneken van start. En enthousiast dat Bredanaars waren. Het evenement was al binnen een paar uur helemaal uitverkocht. De gekochte tickets blijven gewoon geldig voor september 2021. Hier hoeft verder niets voor gedaan te worden. Mensen die er helaas niet bij kunnen zijn, kunnen via een refundpagina hun geld terugvragen.