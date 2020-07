De eerste 70.000 gladiolen van boer Theo zijn gered, en 27 juli volgt de rest

BREDA - Bredanaars hebben massaal de gladiolen van boer Theo 'gered'. De boer blijft zitten met 300.000 gladiolen, omdat de Nijmeegse Vierdaagse niet doorgaat. Om te voorkomen dat deze bloemen door de versnipperaar gaan, zijn de Bredase Frank en Thibaud van Breda Maakt Mij Blij een reddingsactie gestart. En zaterdag werden de eerste 70.000 bloemen gered.

De reddingsactie voor de bloemen van boer Theo loopt goed. Afgelopen week moesten de bestellingen zelf worden stopgezet. Op dat moment waren er al 70.000 gladiolen besteld. Maar door de regen en het koude weer waren de andere 230.000 exemplaren nog niet klaar om geknipt te worden.

Afhalen

Afgelopen zaterdag konden de eerste 70.000 bloemen worden opgehaald bij afhaalpunten in het centrum, Ginneken en de Belcrum. Wie ook een bosje gladiolen wil redden, kan dat nog doen. Op 27 juli zal er opnieuw een uitgifte dag zijn. Je kan ze bestellen via: pos.cmtickets.com/helpboertheo

Over Theo

Half maart zette Theo 300.000 bloembollen in de grond, speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse. Het was het begin van de coronacrisis en hij had geen idee welke maatregelen zouden volgen. Inmiddels is het zeker dat het wandelevenement niet doorgaat en dat is een flinke tegenvaller. "In het weekend voor de Vierdaagse verkoop ik altijd de meeste gladiolen, omdat wandelaars traditiegetrouw een gladiool krijgen wanneer zij hun laatste meters afleggen over de Via Gladiola", legt Theo uit. Nu hoopt de kweker dat de bloemen alsnog verkocht worden, want anders is vernietigen de enige optie en dat is kostbaar én zonde.