Eindelijk wordt het rondje Haven compleet: werkzaamheden starten maandag

BREDA - De werkzaamheden aan de tijdelijke brug bij de Belcrumhaven gaan maandag van start. De brug gaat de Veilingkade met het voormalige terrein van Backer&Rueb verbinden. Vanaf 4 september is de brug voor iedereen open.

Rond de Belcrumhaven bruist het de laatste jaren van de activiteiten van tijdelijke gebruikers als Belcrum Beach, Pier15, STEK en Brack en Electron/MotMot. Voor het voormalige Backer&Rueb-terrein werkt Amvest aan een plan voor de ontwikkeling van 450 woningen en aanvullende voorzieningen zoals horeca, kantoren, etc. De oude hallen die er nog staan worden herbestemd.

Door al deze tijdelijke functies is het gebied interessant en aantrekkelijk om te verblijven. Tussen de terrassen van Brack en Electron/MotMot is afgelopen najaar een tijdelijke promenade langs de haven aangelegd. Vooruitlopend op de bouw van woningen wil de gemeente nu met medewerking van Amvest de tijdelijke voetgangersbrug over de Belcrumhaven maken. Deze maakt een ‘rondje Haven’ mogelijk en kan het gebied nog meer op de kaart zetten. De brug heeft voldoende hoogte zodat varende (woon)schepen de haven gewoon in en uit kunnen varen.

Wethouder Paul de Beer hierover: “Ik ben erg blij dat we deze tijdelijke brug over de Haven gaan aanleggen. De brug staat wat mij betreft symbool voor de verbindingen die we binnen CrossMark leggen. Bezoekers aan het Havenkwartier kunnen nu een rondje lopen langs alle initiatieven die daar de afgelopen jaren zijn ontstaan zoals Belcrum Beach, Pier15, STEK, Brack en Electron/MotMot. Daar komt nog bij dat de brug er ligt voor de start van BredaPhoto”.