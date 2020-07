Edwin zat dagenlang in een kooi om geld op te halen voor de bescherming van wilde dieren

BREDA - Maar liefst 32 jaar zat Chimpansee Canoe opgesloten in een kleine kooi. Oud-Bredanaar Edwin Wiek redde het dier recentelijk. Om geld op te halen voor de bescherming van gevangen wilde dieren zoals Canoe, besloot Edwin zichzelf op te laten sluiten. Hij haalde er duizenden euro's aan donaties mee binnen.

Donderdag ging oud-Bredanaar Edwin Wiek in Thailand, waar hij al ruim dertig jaar woont, de oude kooi van Chimpansee Canoe in. In de kleine kooi van slechts enkele vierkante meters groot lagen een paar spullen voor hem. Een plank om op te slapen, een slaapzak én natuurlijk een telefoon en computer zodat hij zijn bijzondere opsluiting goed met de buitenwereld kon delen.

Dagenlang bracht Edwin door in de kooi. Regelmatig ging hij live op Facebook om vragen van mensen te beantwoorden én om te vertellen over zijn doel: geld ophalen voor de bescherming van gevangen wilde dieren. Want dat is wat Edwin met zijn Wildlife Friends Foundation Thailand al lange tijd doet.

Pas op maandag kwam Edwin na vier lange, hete dagen en drie vermoeiende nachten eindelijk de kooi weer uit. Op dat moment had hij ruim 25.000 euro aan donaties binnengehaald met zijn actie. Nadat Edwin de kooi uit kwam, liep hij onmiddellijk naar het dier wat de basis was van zijn actie: Chimpansee Canoe. Het dier werd door Edwin meteen verwend met vers fruit. "Het is bijzonder hoe lief Canoe is, ook al heeft hij 32 jaar in die kooi gezeten."

Edwin bedankt iedereen via Facebook voor de steun en donaties: "Ik wil graag al deze mensen bedanken die online met mij bleven communiceren, en degenen die hebben gedoneerd aan onze zaak voor hun steun! Ik ben overweldigd door de hoeveelheid steun tijdens dit evenement."

Wil jij ook doneren aan Wildlife Friends Foundation Thailand? Dat kan via: https://www.wfft.org/donate/