Geen verlichte boten door de Singels: Lichtsloepenparade zet streep door editie 2020

BREDA - De Lichtsloepenparade gaat dit najaar niet door. Dat maakte de organisatie vandaag met 'pijn in haar hart' bekend. De lichtsloepenparade stond eigenlijk gepland voor 19 september.



De gemeente Breda heeft organisatoren al begin juni om duidelijkheid gevraagd. De gemeente wilde weten of de organisatie van plan was het evenement plaats te laten vinden. In die periode was er nog teveel onzekerheid of de veiligheid van publiek langs de waterkant zou kunnen worden gewaarborgd en daarom is voor de zekerheid gekozen de unieke tocht over het water een jaar over te slaan. De 12e editie vindt nu - mits de vergunning ertoe wordt verleend – plaats op zaterdag 18 september 2021.

Over de Lichtsloepenparade



De Lichtsloepenparade is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in Breda. Jaarlijks trekt de tocht zo’n 75 deelnemers op het water en is er veel animo langs de waterkant van bewonderend publiek. Enthousiaste bootliefhebbers dossen hun bootjes uit met de mooiste creaties en een veelheid aan lichtjes, die een prachtige gloed over de singels brengen. "Het is dan ook zeker spijtig voor het Bredase publiek en deelnemers dat de Lichtsloepenparade in 2020 geen doorgang kan vinden", laat de organisatie weten.