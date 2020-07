Weerstations moeten helpen om de Nieuwe Mark te vergroenen

BREDA - Welke planten, struiken en bomen zouden het beste passen bij de kades van de Nieuwe Mark? Om daar achter te komen worden er zes weerstations opgehangen door Wageningen University. Onlangs is de eerste van een serie van zes weerstations opgehangen aan de Nieuweweg.

Onlangs is er aan de Nieuweweg, in het centrum van de stad, het eerste weerstation van een serie van zes opgehangen door Wageningen Universiteit. Deze zes weerstations moeten uiteindelijk een grote hoeveelheid informatie opleveren over onder andere de temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en straling. Ook is het de bedoeling dat er een regenmeter wordt opgehangen.

Het weerstation hang dichtbij de plek in de Nieuwe Mark waar eerder dit jaar begonnen is met een proefopstelling voor bomen en planten in de kademuren. Op basis van de informatie uit de weerstations en proefopstellingen worden de planten, struiken en bomen gekozen om de kades van de Nieuwe Markt te vergroenen.