Slang kwijt? Hij is op te halen bij Dierenasiel Breda

BREDA/ ETTEN-LEUR - Inwoners van Etten-Leur zijn in de nacht van maandag op dinsdag flink geschrokken van een bijzondere vondst in hun achtertuin. Er kronkelde namelijk een slang door de tuin.

De bewoners van de Wintertaling in Etten-Leur belden na de bizarre vondst meteen de politie. Agenten kwamen daarop ter plaatse. Eén van de aanwezige agenten had de nodige kennis van reptielen en kon het dier vangen.

Waar de slang vandaan is gekomen, is niet duidelijk. Het dier is overgedragen aan Dierenasiel Breda. "Mocht iemand een slang missen, neem dan contact op het Dierenasiel Breda", laat de politie weten.