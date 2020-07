Stabiel zomerweer zit er voorlopig niet in: 'De zon schijnt, maar de kans op een bui blijft'

BREDA - Het is tot nu toe een wisselvallige zomer en daar komt voorlopig geen verandering in. Ook komende week is van standvastig zomerweer geen sprake en wisselen warmere en koelere dagen elkaar af, laat meteoroloog Yannick Damen van Weeroline weten. Daarbij is een aantal buien mogelijk, maar gelukkig voor vakantievierders in eigen land blijft het een groot deel van de tijd droog.

Precies wanneer regio Midden dit weekend als laatste regio vakantie krijgt, is het voor veel mensen prima zomerweer met temperaturen tussen 20 en 25 graden en weinig wind. Regionaal kan het ruim 25 graden worden. Daarbij wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het overwegend droog. "Daarmee zijn het ideale omstandigheden om buiten wat te ondernemen", aldus Damen. "Bijvoorbeeld voor een fietstocht is het perfect weer, omdat er weinig wind staat."

Zaterdag lijkt de mooiste dag van het weekend te worden. Op zondag neemt de onzekerheid toe, omdat de wind dan naar het noordwesten kan draaien. Hoe snel dat gaat, bepaalt hoe gauw het in de middag afkoelt.

Geen standvastig zomerweer

Het weer van komend weekend is eigenlijk heel kenmerkend voor deze zomer. Flinke pieken zijn er niet en wanneer de temperatuur een keer hoger uitvalt, is dat van korte duur. Na het weekend neemt de kans op koeler weer toe, maar iets hogere temperaturen blijven op de loer liggen. Over het algemeen is de kans op buien klein en kunnen we regelmatig van het zonnetje genieten. Best prima eigenlijk voor wie in eigen land op de camping staat: “Zweet je tenminste niet je tent uit en drijft je tent ook niet weg”, aldus Yannick Damen.

Hoe warm of koel het volgende week precies wordt, is afwachten. "De verwachting blijft onzeker en de afgelopen weken hebben ons geleerd dat koel weer deze zomer toch al gauw op de loer ligt. "