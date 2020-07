Hoe 150 Bredase gezinnen vers en lokaal eten dankzij Herenboeren op 't Lies

BREDA - Sinds begin juni is Herenboeren op 't Lies na ruim 3 jaar voorbereidingstijd begonnen met de uitgifte van de eerste producten. Een mooi mijlpaal voor Caroline van Ham. Zij was vanaf dag één betrokken bij de realisatie van Herenboeren op 't Lies. "Het is mijn manier om een bijdrage te leveren aan een mooiere wereld", legt ze uit.

De schoonzus van Caroline woont in Boxtel en is daar lid van de eerste Herenboeren die ooit in Nederland werd opgericht. "Daardoor kende ik het initiatief en wist ik ook hoe goed het kon werken", legt Caroline uit. "Ik ben daarom van begin af aan betrokken geweest bij de realisatie van Herenboeren Breda. Ik sta enorm achter het idee, namelijk: waarom zou je eten over de hele wereld vliegen terwijl je het in je eigen buurt duurzaam kunt telen."

De organisatie van Herenboeren op 't Lies bestaat uit vrijwilligers. Drie jaar lang werkten zij aan het werven van leden, het zoeken van een goede locatie en het zaaien van de eerste groenten. Die goede locatie vonden ze naast camping Liesbos. Daar heeft Herenboeren 20 hectare grond ter beschikking. "We hebben nu zo'n 145 leden", legt Caroline uit. Die leden legden eenmalig 2000 euro in, en betalen nu iedere week tien euro per mond. Met dat geld wordt de grond gepacht en de boer betaald. In ruil daarvoor mogen de leden iedere week bij de uitgifte verse groenten komen ophalen.

Opstartfase

"We zitten nu nog in de opstartfase en geven alleen groenten uit. Dat was het eerste wat we op de akker konden telen. Maar de komende tijd gaan we verder groeien. Leden krijgen dan vlees, eieren, groenten en fruit dat allemaal op de boerderij in Breda geproduceerd is." Sommige leden helpen zelf ook mee op het land. "Maar dat is uit hobby. Leden mogen ook 'gewoon' alleen op zaterdag naar de uitgifte komen." In totaal kunnen er maximaal 200 gezinnen meedoen aan Herenboeren op 't Lies.[