Van meer snelfietsroutes tot een trein naar Düsseldorf: Geef je mening over mobiliteit in Breda

BREDA - Bredanaars kunnen tot 7 september meedenken over de mobiliteit in de stad. Er moet volgens de gemeente meer balans komen tussen de vervoersvormen, reistijd en leefbaarheid.

Eind 2019 zijn de Bouwstenen voor de 'Mobiliteitsvisie' opgesteld en besproken met de gemeenteraad. In de afgelopen periode is hierover verder gesproken met belanghebbenden. Ook is input verzameld vanuit een enquête. Bredanaars kunnen nog tot 7 september hun mening geven over de plannen.

"Waar het bij mobiliteit om gaat, is dat we de stad in balans willen hebben. Breda gaat voor groen, gastvrij en grenzeloos", laat wethouder Daan Quaars weten. "Hoe mooi dat nieuwe technologie, slimme toepassingen en data ons steeds meer mogelijkheden geven om efficiënt en effectief het verkeer te sturen, zodat die balans ook gaat ontstaan. Ik ben heel benieuwd naar de reacties op dit concept."

Plannen



De plannen van de gemeente waar inwoners hun mening over mogen geven zijn erg divers. Zo worden snelfietsroutes naar buurgemeenten uitgebreid, komt er een treinverbinding naar Düsseldorf, wordt er ingezet op hoogwaardig Openbaar Vervoer richting Utrecht en wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van deelmobiliteit.

Op basis van de reacties stelt de gemeente de definitieve mobiliteitsvisie op. De gemeenteraad neemt dit najaar een besluit.

Je kunt hier reageren op de mobiliteitsvisie.