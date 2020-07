Amphia start proef met transparante mondmaskers: 'Makkelijker communiceren'

BREDA - Het Amphia ziekenhuis is bezig met een proef met transparante mondmaskers. De maskers moeten zorgen voor een gemakkelijkere communicatie.

De proef is een project van verpleegkundige onderzoeker Annemarie de Vos. Tijdens de grote toestroom van COVID-19 patiënten in het Bredase ziekenhuis is zij als buddy bijgesprongen op de Intensive Care. "Hier signaleerde ik hoe het noodzakelijke gebruik van de mondmaskers de communicatie met patiënten, familie en collega's nadelig beïnvloedde", vertelt de Vos. "De gezichtsexpressie was niet af te lezen en de herkenbaarheid van mensen voor zowel collega's als patiënten werd aantoonbaar belemmerd. Bovendien leidde het langdurig dragen van de maskers tot drukplekken op de neusbrug en jukbeenderen", vertelt ze. "Dat moet beter kunnen, dacht ik!"

Proef



En zo ontstond de proef met de transparante mondmaskers. Het project is momenteel nog in fase 1. "Het hele project is langer dan de test an sich", laat een woordvoerster van het Amphia weten. "Het project duurt ongeveer van half mei tot half augustus."

Amphia test de maskers niet meteen in patiëntencontact. "We willen eerst zeker weten dat de maskers veilig zijn en goed werken", aldus de woordvoerster. "Na de proefperiode maken we de balans op. Waren de maskers een succes? Dan kunnen ze mogelijk gebruikt gaan worden op de Intensive Care."