Bredase componisten schrijven nieuwe muziek voor speelwerk Grote Toren

BREDA - Drie Bredase componisten hebben nieuwe muziek geschreven voor het automatische speelwerk van de Grote Toren. Dit deden zij in opdracht van stadsbeiaardier Paul Maassen.

Sinds midden juni staat op het automatische speelwerk van de beiaard van de Grote Toren Breda nieuwe muziek. Stadsbeiaardier Paul Maassen vroeg Bredase componisten Dyane Donck, Daan Manneke en Rogier Telderman hiervoor muziek te schrijven of aan te dragen. De opdracht was hierbij een reflectie op hun visie, of ervaringen met de Corona-crisis.

Het automatisch speelwerk bevat 4 korte melodietjes, voor elk kwartier één. Van oorsprong dienden deze als waarschuwing voor de aankomende tijdsaanduidingen van het halve uur en hele uur. De melodietjes klinken al ruim 500 jaar door de stad. Klokken staan al die tijd symbool voor hoop en verbinding, en waarschuwden voor onheil of gevaar, maar klinken ook bij hoopvolle gebeurtenissen.



Op het hele uur klinkt het stuk Baptism van Bredase pianist en componist Rogier Telderman. Het is een langzame melancholische melodie in een 5/8e maat, welke eindigt in de uurslag van de Breda Nassauklok uit 1695. Dyane Donck schreef voor het tweede kwartier “Reflexus” als persoonlijke reflectie op het COVID-19 virus. Op het halve uur geen nieuwe compositie, maar het slotkoraal uit Bach’s 26e kantate “Ach Wie Flüchtig”. Dit stuk, aangedragen door Daan Manneke vormt de basis voor zijn compositie, te horen in het culturele herdenkingsprogramma “Stemming”. Deze voorstelling is de komende weken te beleven in de Grote Kerk. Tot slot, op “kwart voor” een arrangement van het hoopvol klinkende strijkkwartet van Maurice Ravel, bewerkt door stadsbeiaardier Paul Maassen zelf.

In totaal zijn er 550 noten met de hand in het trommelspeelwerk geschroefd, een ruime dag werk. De Stadsbeiaardier kreeg hierbij hulp van de firma Rasenberg. De volgende “versteek” wordt in het najaar 2020 geplaatst.