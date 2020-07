Bredase 'We Stay Strong'-armbandjes leveren 11.000 euro op voor Rode Kruis

BREDA - De actie met de blauwe Stay Strong armbandjes die in april gestart werd door drie Bredanaars levert meer dan 11.000 euro op voor het Rode Kruis. Het opgehaalde bedrag werd vandaag gedoneerd aan het Rode Kruis om hen te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Het armbandje was een initiatief van marketeers Evan Melhem en Erik Pijnenburg en relatiegeschenken specialist Lieke van Poppel. De armbandjes kostten 5 euro per stuk. Hiervan werd 3 euro 50 cent gedoneerd aan het Rode Kruis. In totaal komt dat neer op een bedrag van 11.018 euro.

Het Rode Kruis zet zich al vanaf het begin van de uitbraak in voor de bestrijding van het coronavirus. Zo geven ze voorlichting en hebben een hulplijn geopend voor kwetsbare mensen. Iedereen met zorgen, vragen of behoefte aan een luisterend oor kan terecht bij de Rode Kruis Hulplijn. Het Rode Kruis is er ook voor mensen die praktische hulp nodig hebben. Zo worden er op diverse plekken in het land voedselpakketten en boodschappen uitgedeeld aan kwetsbare groepen, zoals ongedocumenteerden en arbeidsmigranten.





Daarnaast ondersteunt het Rode Kruis GGD’en, ziekenhuizen en voedselbanken. "Ondanks de versoepeling van de maatregelen, zijn er nog altijd kwetsbare mensen die in thuisisolatie zitten maar wel behoefte hebben aan regelmatig contact met de buitenwereld", zegt Evan Melhem. "Juist voor die mensen, zet het Rode Kruis zich in. We zijn heel blij dat we daar nu met ons initiatief een bijdrage aan konden leveren."

Vandaag werd een cheque met het opgehaalde bedrag overhandigd door de initiatiefnemers van We Stay Strong aan Ludy de Graaf van het Rode Kruis: "Het Rode Kruis is er voor mensen in tijden van nood. Het is geweldig om te zien dat met de actie ‘Stay Strong’ juist in deze tijd voor ons deze actie is opgezet. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan onze coronahulpverlening in Nederland. We zijn Evan, Erik en Lieke en hun netwerk dan ook erg dankbaar voor deze bijdrage."