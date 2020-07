De Vuelta komt toch een beetje naar Breda: Rijd thuis virtueel de etappe

BREDA - Gemeente Breda en BrabantSport maken het mogelijk om van 10 tot en met 16 augustus 2020 de etappe Breda-Breda zelf virtueel vanuit huis gratis te rijden. De etappe Breda-Breda was opgenomen in La Vuelta Holanda, maar de Spaanse wielerronde doet vanwege het coronavirus Nederland niet aan dit jaar.

Van 14 tot en met 16 augustus 2020 had hét moeten gebeuren: de iconische Ronde van Spanje, oftewel La Vuelta zou Nederland aandoen. Breda, ’s-Hertogenbosch en Utrecht hadden zich voorbereid op een Spaans wielerfeest. Op 16 augustus zou de etappe Breda- Breda verreden worden. Een etappe langs alle kenmerkende hoogtepunten van Breda en omstreken. Van de Grote Kerk tot de Brabantse Wal en van het Stadspark Valkenberg tot het Mastbos. Maar dat gaat niet duur. Gelukkig kunnen wielerliefhebbers met de vernieuwde opzet van de virtuele etappe toch nog genieten van het speciale moment.

Virtueel

Samen met softwareontwikkelaar Bkool (o.a. betrokken bij de virtuele Ronde van Vlaanderen) is een alternatieve route van 30 kilometer vastgelegd met daarin hoogtepunten van Breda en omliggende gemeenten in West-Brabant. Deze etappe is voor iedereen in 3D én via video te rijden. Van 10 tot en met 16 augustus is dit exclusieve parcours gratis online beschikbaar.

Slotevent

Op zondag 16 augustus wordt de wielerweek afgesloten met een bijzonder slotevent in de iconische Koepel van Breda. Samen met oud-etappewinnaar Lars Boom krijgen 75 fans de mogelijkheid om op fietstrainers en spinningbikes mee te koersen op het virtuele parcours. Ook worden er mooie verhalen opgehaald van de Vuelta geschiedenis in Nederland en natuurlijk de ervaringen van renner Lars Boom zelf. Aanmelden voor dit slotevent kan gratis via www.brabantsport.nl/vamos-brabant.

Fonds Gehandicaptensport

La Vuelta Holanda had Fonds Gehandicaptensport omarmd als goede doel, want uiteindelijk moet iedereen mét of zonder handicap de mogelijkheid krijgen om te kunnen fietsen. De gemeente Breda en BrabantSport ondersteunen deze gedachte. Daarom is er ook in deze virtuele editie aandacht voor Fonds Gehandicaptensport.