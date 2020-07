Morgen zou Michel met een zonneauto door Amerika racen: 'We wilden zo graag revanche'

BREDA - Deze zaterdag zou het startsein klinken van de American Solar Challenge. Dé race waar Michel Versteegh en zijn teamgenoten van het Vattenfall Solar Team zich zo op verheugden en hard naar toe werkten. Het coronavirus gooide roet in het eten. In plaats van op Amerikaanse bodem te racen, leggen ze nu de laatste hand aan de Nuna Phoenix in de loods in Delft. Michel: “Een flink contrast.”

Tegenslag op tegenslag, zo kun je het afgelopen halfjaar van Michel en zijn teamgenoten van het Vattenfall Solar Team samenvatten in drie woorden. Het team van de TU Delft zou voor het eerst meedoen aan de Amerikaanse Solar Challenge. De tien studenten namen allemaal een tussenjaar om zich in te zetten voor de bouw van de volledig nieuwe zonnewagen met als ultieme droom: met de Nuna Phoenix de Amerikaanse race winnen.

Revanche

Hun deelname aan Amerikaanse race was dé kans om zich te revancheren in Amerika na dramatische race vorig jaar in Australië, toen de voorganger Nuna X vlak voor de finishlijn afbrandde. Maar het coronavirus stelde de studenten al snel voor beproevingen. Eerst trok de sponsor die hen en de Nuna Phoenix naar Amerika zou vervoeren zich terug. Vanwege de 1,5 meter-maatregel konden ze nog maar met beperkte capaciteit aan de bouw van de wagen werken. En vervolgens kwam het slechtste nieuws: een dikke streep door hun deelname aan de race.

“We zouden eigenlijk precies op dit moment met onze solarwagen door de woestijn racen”, vertelt Michel. Ontzettend zuur, noemt hij de situatie. “Maar we zitten niet bij de pakken neer.” In plaats van racen door Amerika, leggen de studenten nu in een loods in Delft de laatste hand aan hun zonnewagen. “Het is een raar idee en een flink contrast”, vertelt hij. “Maar het is nu eenmaal zo.”

Ondertussen denkt het team druk na over alternatieven. “Zondag is er een testdag in Eindhoven. En waarschijnlijk organiseren we in de zomer toch nog een alternatieve race.”