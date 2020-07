Derk zet zich in voor duurzaamheid in Breda: 'Als pionier krijg je vaak met weerstand te maken'

BREDA - Ook deze maand zetten we iemand in het zonnetje als Held van de Maand. Dat zonnetje is dit keer extra belangrijk, want Derk Hueting is iemand die zich al heel lang inzet voor duurzaamheid en de energietransitie, ook toen dat nog helemaal niet vanzelfsprekend was. Hij heeft van zijn passie zijn werk durven maken.

Derk Hueting zet zich voor een gezonde, schone, groene, duurzame leefomgeving. Voor hem is het de uitdaging om iedereen daarbij te betrekken, het voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te maken. Hij is betrokken bij projecten in en om Breda die hieraan bijdragen. Ooit dacht hij ontwikkelingswerk te gaan doen, maar hij realiseerde zich dat je ook dichtbij huis grote veranderingen ten goede teweeg kunt brengen.

Impact

“Ik heb civiele planologie gestudeerd in Delft. Ik studeerde af, was dienstweigeraar en kon mijn alternatieve dienstplicht vervullen bij een adviesbureau van oud-studiegenoten. Dat heette Buro de Straat, de naam zegt alles. Wij ondersteunden bewoners bij milieuproblematiek. In die tijd speelde het Lekkerkerk-schandaal, een woonwijk gebouwd op ernstig verontreinigde grond. Mijn opa en oma woonden vlakbij die wijk dus ik zat er met mijn neus bovenop. Ik zag daar hoe belangrijk het is dat bewoners ondersteund en goed geïnformeerd worden, het heeft me zeker gemotiveerd.”

Inzicht

“Ik ben al heel lang bezig met duurzaamheid, als pionier krijg je regelmatig met weerstand te maken. Met Breda Duursaam realiseerden wij onder andere het eerste watertappunt in het Valkenberg. Het was een heel gevecht om dat daar te krijgen, nu staan ze overal. Hetzelfde geldt voor de ZonneWijde. Je komt bij dit soort initiatieven wel heel wat beren tegen op de weg en moet kunnen incasseren."

Draagvlak

“Het is belangrijk dat je de ‘mensen in de straat ’ informeert, serieus neemt in hun bezwaren en samen tot de best mogelijke oplossing komt. Want dat draagvlak is heel belangrijk. Het is tenslotte hun huis, hun woonomgeving, hun portemonnee waar het om gaat."

"Daarom ben ik betrokken bij BRES, een coöperatie van Bredanaars die huiseigenaren helpt om hun woning te verduurzamen. Wij werken met vrijwilligers die bij de mensen thuis komen en samen bespreken wat de mogelijkheden zijn. Een van mijn taken is het trainen van deze bevlogen mensen. Inmiddels werkt BRES samen met de gemeente via WoonWijsBreda. Hoe erg deze coronatijd ook is, veel mensen hebben ook aan den lijve ondervonden hoe heerlijk het is als het stiller is, de lucht schoner, minder verkeer, noem maar op. We kunnen met zijn allen echt wat veranderen en ik denk dat het draagvlak groter is dan ooit!”

Kijk voor meer informatie op de websites www.woonwijsbreda.nl of op www.bresbreda.nl.

Wil je meer weten over Derk Hueting? Op www.heldenvanbreda.nl vind je een uitgebreider interview.