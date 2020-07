Langzaam vult de sportzomer zich weer, tot blijdschap van Old Dutch

BREDA - Sportsbar Old Dutch is één van dé plekken in Breda om sport te kijken. Het café had grootse plannen om flink uit te pakken rondom onder andere het Europees Kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen. Maar die plannen vallen in het water. Toch is de sportzomer zeker niet helemaal verloren.

"We keken echt enorm uit naar het EK dit jaar", vertelt Kevin Jaspers van Old Dutch. Sportsbar Old Dutch bestaat drie jaar, en in die tijd is het Nederlands mannenelftal nooit naar een Europees of Wereld Kampioenschap gegaan. "We hadden er echt heel veel zin in om groots uit te pakken bij dit EK. Alles zou oranje worden, en het zou ook echt een feestje worden in de straat. Maar helaas moeten we nog een jaartje wachten."

Ook andere grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen die dit weekend zouden starten in Tokio gaan niet meer door. Toch is er voor Old Dutch gelukkig nog genoeg om uit te zenden. "Toen we 1 juni open gingen, was er echt nog maar amper sport op tv", herinnert Kevin zich. "Toen waren we wel blij dat we ook het restaurant hebben."

In de komende zomermaanden krijgt Old Dutch de planning gelukkig weer redelijk goed gevuld. "We hebben de formule 1 in het weekend, en de Europa League en Champions League starten in augustus ook weer. Bovendien zijn veel buitenlandse competities zijn weer begonnen. Dus Bredanaars kunnen zeker weer terecht bij ons om van sport, een hapje en een drankje te genieten."