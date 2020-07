De leden van Herenboeren Op 't Lies: 'Je bent meer verbonden met wat er op je bord ligt'

BREDA - Sinds juni kunnen de leden van Herenboeren op 't Lies iedere zaterdagochtend een tas verse groenten ophalen. Later zullen daar ook eieren, fruit en vlees bij komen, maar dat is nu nog niet mogelijk omdat de boerderij pas in de opstartfase zit. Toch genieten de Herenboeren er al met volle teugen van.

Maria Cliteur

Herenboerin Maria Cliteur staat iedere zaterdag om 8.00 uur klaar om de gewassen te oogsten voor stichting Herenboeren. Ze snijdt sla van de grond af, haalt wat rotte bladeren weg en doet de kroppen in een kratje voor de andere leden. “Het is heel leuk om te doen. Het is rustgevend en ik zit iedere week lekker in de natuur.”

Maria vindt het heerlijk om 'Herenboer' te zijn. “Ik merk dat ik nu echt verbonden ben met hetgeen dat op mijn bord ligt. Dat is namelijk heel anders dan als je het bij de supermarkt haalt.” Doordat ze nu zelf met haar handen in de grond zit, leert ze wat er allemaal nodig is om groenten, sla en andere producten op haar bord te krijgen. “Ik heb mijn hele leven in een stad gewoond, dus ik wist er maar weinig van af.” Wel ging Maria altijd al bewust om met voedsel en de natuur. “Ik vind het heel belangrijk dat mijn eten biologisch is. Ik wil namelijk niet dat anderen lijden voor mijn eten.”

Maria is doordeweeks docente aan Avans Hogeschool, maar steekt toch ieder weekend veel tijd in het initiatief. “Voorheen kocht ik mijn boodschappen bij een eco-supermarkt, dat is natuurlijk veel gemakkelijker. Maar ik zie dit nu ook wel als een hobby waar ik veel van kan leren.”

Jeroen Holleman helpt mee op de afgiftedag van Herenboeren - Camiel Beekers

Jeroen Holleman

Volle kratten met bindsla, koolrabi, ijsbergsla eikenbladsla en paksoi stonden zaterdagochtend klaar om afgegeven te worden aan de Herenboeren aan de Grintweg in Breda. Vrijwilliger en Herenboer Jeroen Holleman helpt met veel plezier mee om de tassen van al de leden te vullen. “Ik vind dat als je ergens lid van bent, je ook je steentje moet bijdragen.”

“Ik heb voor mijzelf voorgenomen om twee keer per maand te helpen”, legt hij uit. “Doordeweeks heb ik gewoon mijn werk, dus in het weekend kan ik goed een steentje bijdragen.”

Jeroen lijkt te genieten van de sfeer op de ‘afgiftedag’ en is dan ook erg positief over het initiatief. “Vroeger ging ik gewoon naar de supermarkt en kocht ik zo nu en dan biologisch vlees. Maar ik begon steeds meer te beseffen dat we beter voor de natuur moeten zorgen.” Toen kwam Herenboeren op zijn pad. “Ik las hierover in de krant, en was direct enthousiast.” Sinds hij Herenboer is geworden is hij steeds meer gaan leren over biologisch eten. “Dit draagt bij aan de bewustwording van je eetgedrag en het milieu. Dat vind ik heel belangrijk, want ik heb zelf twee kinderen en ik wil er alles voor doen dat zij in een mooiere wereld leven”, vertelt hij. “Daarnaast smaakt het ook veel beter”.

René en Henny Roovers

Dat de verse producten beter smaken, vinden ook René en Henny Roovers. “Je zit nu veel dichter bij de oorsprong en je bent echt verbonden met het voedsel, daardoor smaakt het veel beter. Zo smaakt de bloemkool veel rijker en voller dan die van de supermarkt”, legt René uit. “Inderdaad, verser en dichterbij dan dit bestaat niet”, lacht Henny.