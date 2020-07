Online fashion boutique Folc opent winkel in Houtmarkt

BREDA - De Houtmarkt is in september weer een winkel rijker. Online fashionmerk Folc opent dan een winkel in de passage.

Leuk nieuws voor fashionliefhebbers! Vanaf september opent het merk Folc een winkel in de Houtmarkt. Maar iedereen kan nu al een voorproefje nemen, want Folc houdt twee weken een 'Summer Garage Sale' in het pand in de Houtmarkt.

Na de sale gaat de winkel op de schop. In de tweede week van september moet de verbouwing klaar zijn.

Vrijdag ging de sale van start. Toen ontstond er een lange rij voor de winkel.