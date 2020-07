Aanmeldingen stromen binnen voor succesvol SummerVibes

BREDA - Deze week is SummerviBes gestart in alle wijken van Breda met activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar. Van hiphop, straatcircus, breakdance, djembe tot suppen, buitensporten en nog veel meer. De eerste week heeft tot nu toe zo’n 900 inschrijvingen opgeleverd. Kinderen en jongeren hebben zich voor één of meer activiteiten aangemeld in deze week. Ook voor de komende weken staan er al veel inschrijvingen gepland.

Voor de Vakantiestraat zijn 6 aanmeldingen binnen. Aanstaande maandag opent wethouder Marianne de Bie om 11.15 uur de eerste Vakantiestraat aan de Weilustlaan/Wilderen. Op het veldje wordt een zwembad geplaatst en er worden iedere dag spelletjes georganiseerd en activiteiten als ponyrijden, voetballen, milshakefiets en nog veel meer. Het veldje wordt voor twee weken ingericht als Vakantiestraat en de activiteiten zijn dagelijks tot 20.00 uur.

Nieuwe activiteiten

Er komen nog steeds nieuwe activiteiten bij voor SummerviBes zoals de Summerchallenge op 11 en 13 augustus, waar kinderen uitgedaagd worden met Super Games. Een dag van LOL: Leuk, Ontdekkingsreis en Lachen. Maandag start hiervoor in inschrijving. Obstacle rolparcours & basketballen is een nieuwe activiteit om kinderen die niet in een rolstoel zitten een keer te laten ervaren hoe dat is. Ook gaat vandaag Microsafari online.

Op www.summervibesbreda.nl staat het totaalprogramma met meer informatie over de activiteiten en over de Vakantiestraat. Bijvoorbeeld waar rekening mee gehouden moet worden, waar hulp bij geboden wordt en hoe een straat als Vakantiestraat aangemeld kan worden.