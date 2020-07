Tentoonstellingen BredaPhoto dit jaar te bewonderen in voormalig KPN-gebouw

BREDA - Bredanaars kunnen van 9 september tot en met 25 oktober het werk van bekende fotografen en opkomend talent bewonderen tijdens BredaPhoto. De fotoseries zullen feilloos aansluiten bij de huidige tijd door het gekozen thema 'the best of times, the worst of times'. Ook is er een nieuwe locatie toegevoegd aan het rijtje: het voormalig KPN-gebouw.

Dit najaar zijn de werken van bekende internationale en Nederlandse fotografen weer te bewonderen tijdens BredaPhoto. Niet alleen doorgewinterde fotografen komen aan bod, ook de foto's van nieuw en opkomende talent wordt getoond tijdens het zeven weken durende evenement. Het thema 'the best of times, the worst of times' is actueler dan ooit. De wereld verandert, moet veranderen. Talloze fotoseries van deze editie zullen dan ook raken aan deze nieuwe wereld. Onderwerpen zoals sociale onrust, klimaatproblematiek, economische ongelijkheid, racisme, discriminatie en gender-issues staan centraal.

Nieuwe locatie

Het voormalig KPN-gebouw aan de Oude Vest is een nieuwe locatie voor BredaPhoto. De eerste indruk bij binnenkomst is verrassend: lange gangen, kleine ruimtes afgewisseld met zalen en bijzondere lichtinval. Er zijn ruimtes waarin restanten van afgebroken machines te zien zijn en waar je onverwachte hoeken tegenkomt. Oftewel, een bijzondere locatie die zich uitermate leent voor tentoonstellingen met het thema ''the best of times, the worst of times'.

De serie 'In Iran there are no homosexuals’ van Laurence Rasti zal in het oude KPN-gebouw worden getoond. De serie is gebaseerd op een uitspraak die de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad in 2007 deed en toont het taboe rondom homoseksualiteit. Rasti maakte intieme portretten van mensen die met hun identiteit worstelen. In sterk contrast daarmee staan de foto's van de Belgische fotograaf Seppe Vancraywinkel, die in hetzelfde gebouw zullen worden getoond. Hij geeft een ongedwongen inkijk in de subcultuur van een groepje jongens “coming of age”. Ze kennen elkaar al heel lang, ondernemen alles gezamenlijk en worden met elkaar volwassen. Hun vriendschap houdt stand en onderstreept voor hen het belang ervan.

Andere locaties

Het programma van BredaPhoto concentreert zich dit jaar op meerdere binnen- en buitenlocaties in het historische centrum. De exposities in het Chassé Park, op de XXL Promenade en bij Club Solo zijn gratis te bezoeken. Voor de tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Breda, de Grote Kerk en in het voormalig KPN-Gebouw moet een ticket worden gekocht. Dat kan via www.bredaphoto.nl.