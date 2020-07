Breda groene hotspot rijker: 'enorme' plantenwand op Grote Markt

BREDA - Breda is een groene hotspot rijker. Aan de Grote Markt 38 openden Breda Marketing en de gemeente Breda zaterdag de 'pop-up voor Buitengenieters'.

De pop-up is onderdeel van de campagne ‘Breda geeft je de ruimte’. De campagne is bedoeld om het toerisme naar Breda en de regio aan te jagen. De eerste campagneperiode staat in het teken van actief bezig zijn in de natuur.

Groene Kaart

Breda heeft als ambitie om in 2030 de eerste Europese stad in het park te worden om te laten zien dat groen en een stedelijke functie hand in hand gaan. Momenteel is al meer dan zestig procent van Breda groen. Om dit duidelijk te maken, ontwikkelden Breda en Staatsbosbeheer in navolging van Londen en Amsterdam 'de Groene Kaart'. Deze kaart laat zien hoe de parken, (binnen)tuinen, plantsoenen, sportvelden, natuurspeeltuinen, begraafplaatsen groene daken, singels, bossen en polders de stad groen en blauw kleuren.

Vakantieopvang

Voor iedereen die dit jaar op vakantie gaat kan de pop-up ook van pas komen. Er is namelijk plek ingeruimd voor een vakantieopvang voor planten. Bredanaars kunnen hun plant brengen. Deze wordt daar verzorgd.

De pop-up is van 18 juli tot en met 12 augustus geopend op donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur.