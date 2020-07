Openingstijden Bredase bibliotheken verruimd: ook studeren of werken kan weer

BREDA - De openingstijden van de Bredase bibliotheken zijn sinds 6 juli verruimd. Ook kunnen studenten weer terecht in de bibliotheek om te studeren. Daarnaast kan er sindsdien weer een kopje koffie of thee gedronken worden in horeca 'Bomen' in het centrum.

Leden van de bibliotheek kunnen sinds kort weer in ruimere tijden naar de bibliotheek. De bibliotheken Centrum, Noord en Zuid zijn op maandag van 12.00 tot 17.00 uur open. De rest van de week is iedereen welkom van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag zijn de bibliotheken gesloten.

Studeren

De bibliotheek is een van de favoriete plekken van studenten. Daar kunnen ze namelijk in alle rust studeren. Dit kan gelukkig sinds 6 juli ook weer. Echter moet iedere student wel reserveren en individueel komen. Bij aankomst van de bibliotheek krijg je als toegangsitem een bad-eendje. In verband met het beperkt aantal plaatsen en computers zijn er eendjes voor werkplekken met een pc en eendjes voor werkplekken zonder. Als alle werkplekken bezet zijn, moet er gewacht worden tot er weer een eendje beschikbaar komt. "Kom je speciaal hiervoor naar de bibliotheek, voorkom dan een teleurstelling en reserveer van tevoren telefonisch een pc of werkplek. Zo ben je verzekerd van een plaats", aldus de bibliotheek op hun site.

Horeca

Ook de horeca in de bibliotheek in het centrum is weer open. Voor bezoekers die alleen naar de horeca willen, is het toegangsitem niet nodig. Daarnaast hoef je ook geen lid te zijn van de bibliotheek. Om in de horecagelegenheid te mogen zitten, mocht er wel verplicht een consumptie genuttigd worden. Zowel binnen als op het buitenterras worden de zitplaatsen bepaald door de anderhalve meter regel.

De horeca heeft dezelfde openingstijden als de bibliotheek. Wel wordt er momenteel gewerkt met een aangepaste menukaart.