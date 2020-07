Transformatie en nieuwbouw bij voormalig zorgcentrum De Werve in Ginneken bijna gereed

BREDA - De transformatie van voormalig zorgcentrum De Werve in het Ginneken is bijna gereed. Het markante gebouw is omgetoverd in 26 appartementen en woningen. Daarnaast is er een nieuwbouw appartementencomplex gerealiseerd in de Werfstraat.

In maart 2016 stopte zorginstelling Surplus met de zorg in zorgkruispunt De Werve, waardoor de panden beschikbaar kwamen. Sindsdien werkt Maas-Jacobs samen met architectenbureaus Oomen en Van Beijsterveldt & Gommers aan de transformatie van dit bijzondere gebouw. Bij de transformatie blijven de karakteristieke elementen als bestaande trappen, hoge plafonds en de gevel van het gebouw zoveel mogelijk behouden.

Eind 2017 ging het plan 'De Werve' in de verkoop, waarna het grootste deel als snel was verkocht. De prijzen van de appartementen variëren tussen 460.000 euro tot 1.1 miljoen euro voor een penthouse. Eind 2018 zijn alle vergunningen verleend en werden de voorbereidingen opgestart. Uiteindelijk ging de transformatie en de nieuwbouw in februari 2019 van start. En die nieuwbouw, die is nu bijna gereed. Dat meldt architectenbureau Oomen op Twitter. "De nieuwe appartementen en stadswoning voegen zich mooi in het straatbeeld", aldus het architectenbureau in hun tweet.