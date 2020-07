Wethouder Marianne de Bie opent eerste Vakantiestraat op veldje aan Wilderen

BREDA - Veel gezinnen gaan dit jaar niet op vakantie, maar dat wil niet zeggen dat het vakantiegevoel niet gecreëerd kan worden in eigen stad. Daarom heeft Wethouder Marianne de Bie vanochtend de eerste vakantiestraat, onderdeel van SummerviBes, geopend aan de Weilustlaan/Wilderen.

In je eigen straat, plein of parkje het ultieme vakantiegevoel creëren, dat kan met de Vakantiestraat in het kader van SummerviBes Breda. De eerste Vakantiestraat van Breda werd maandagochtend door Marianne de Bie, wethouder jeugd, onderwijs en cultuur, geopend aan de Weilustlaan/Wilderen. Op het veldje wordt een zwembad geplaatst. Daarnaast worden er iedere dag spelletjes en activiteiten als ponyrijden, voetballen, milshakefiets en nog veel meer georganiseerd. Het veldje blijft voor twee weken ingericht als Vakantiestraat en de activiteiten zijn dagelijks tot 20.00 uur.

SummerviBes

Van 13 juli tot en met 21 augustus presenteert SummerviBes Breda een speciaal programma boordevol interessante activiteiten voor iedereen van 6 tot en met 18 jaar. En voor alle leeftijdsgroepen is er de Vakantiestraat. Kinderen en jongeren die niet op vakantie gaan vanwege corona kunnen met SummerviBes genieten van zo’n 450 activiteiten verspreid over de wijken in de stad. Het programma is samengesteld met jongeren en de maatschappelijke partners Breda Actief, Surplus, Grote broer/zus en Nieuwe Veste.

Op www.summervibesbreda.nl staat het totaalprogramma met meer informatie over de activiteiten en over de Vakantiestraat. Bijvoorbeeld waar rekening mee gehouden moet worden, waar hulp bij geboden wordt en hoe een straat als Vakantiestraat aangemeld kan worden.

Op het veldje staat ook een springkussen.

Wesley van der Linde/GroenNieuws.nl

Kinderen mogen een rondje rijden op een pony.

Wesley van der Linde/GroenNieuws.nl

De Vakantiestraat is voor alle leeftijdscategorieën.

Wesley van der Linde/GroenNieuws.nl