Carpaccioliefhebbers opgelet! Vanaf 14 augustus smullen bij Capaccio club op Grote Markt

BREDA - Hou jij ook zo ontzettend veel van carpaccio? Noteer dan alvast 14 augustus maar in je agenda. Die vrijdag opent de Carpaccio Club namelijk de deuren op de Grote Markt.

Het is bijna zover. Op vrijdag 14 augustus opent de Carpaccio Club haar deuren in het pand waar eerst Ribsfactory zat. "Dé plek voor knetterverse en gigantisch lekkere carpacciogerechten voor ieder moment van de dag. Slice to meet you!", aldus het restaurant in hun persbericht. "Carpaccio Club is meer dan alleen carpaccio’s. ‘s Avonds steken we de Big Green Egg aan voor onze steaks, vis, octopus en groenten."

Eigenaar Martijn Lensing vertelde eerder aan deze site dat hij met zijn nieuwe foodbar de veelzijdigheid van carpaccio wil laten zien. "Ik wilde graag afstappen van het idee van een traditioneel restaurant, omdat dat je beperkt in wanneer gasten bij je langskomen. Op zo'n mooie plek op de Grote Markt moeten gewoon altijd mensen zijn. Om te lunchen, dineren, borrelen en alles wat daar tussenin zit." Tafelen kan daarom iedere dag van 12:00 tot 00:00 uur en op donderdag tot en met zaterdag tot 01:00 uur. Voor wie echt geen genoeg krijgt van carpaccio, is er de carpaccio-box voor thuis: een feestelijke en luxe box met de lekkerste gerechtjes om samen te delen.

Wil je er zeker van zijn dat jij vrijdag 14 augustus (vanaf 17.00 uur) een plekje hebt? Reserveer dan alvast via de site.