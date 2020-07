Stickers op elektriciteitskasten laten het oude Breda van boven zien

BREDA - Stadsarchief Breda heeft in samenwerking met Urban ID The City Cleanup en Gemeente Breda een aantal elektriciteits- en verkeerskasten een nieuw jasje gestoken. Op de kasten zijn bijzondere foto's van vroeger, gemaakt vanaf de toren van de Grote Kerk, te zien.

Had jij de bijzondere elektriciteits- en verkeerskasten met zwart-wit foto's erop al gesport? Aan de Academiesingel, bij BAAI om de hoek, heeft Stadsarchief Breda in samenwerking met de gemeente Breda en Urban ID The City Cleanup de kasten in een nieuw jasje gestoken.

De foto's op de elektriciteitskasten werden in 1931 vanaf de toren van de Grote Kerk gemaakt door fotopersbureau Het Zuiden. "Een mooie serie waarin je goed kunt zien dat Breda in de 20ste eeuw een echte fabrieksstad was met de vele schoorstenen van bekende bedrijven als de Kwatta, de gasfabriek, de twee pijpen van de Etna en op de achtergrond die van de HKI en rechts die van de suikerfabriek", aldus Stadsarchief Breda op hun Facebook.

Op één van de kasten was gelijk een zogenaamde 'tag' gezet, maar deze is inmiddels al weer verwijderd. "Het zal toch niet zo zijn dat onze collega's van Stedelijk Museum Breda deze 'tag' hebben gezet? Maakt niet uit, de kast is inmiddels weer schoon - zo gepiept!", luidt het bericht op Facebook.