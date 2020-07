Fitnessvlogger Mo Bicep gaat eigen kipfilet verkopen bij Foodmarkt: 'Eiwitten hooghouden papa!'

BREDA - De Bredase fitnessvlogger Mo Bicep gaat zijn eigen kipfilet verkopen bij Jumbo Foodmarkt. Vanaf 22 juli ligt het eiwitrijke product in de schappen van de supermarkt

"Kan dit nog steeds niet geloven", laat de gespierde influencer maandag weten op zijn Instagram. "Aankomende woensdag mijn eigen kipfilet in de grootste jumbo van Nederland, Jumbo Foodmarkt in Breda jongens", vervolgt de vlogger. "Dat zijn alleen maar dromen die uitkomen. Kleine stapjes blijven maken en ten alle tijden trots zijn."

Mo Bicep

Mohamed Lemhadi, of Mobicep, is een grote inspirator voor heel fitnessend Nederland. Hij maakt vlogs over fitness en voeding. Op Instagram heeft de Bredanaar 329.000 volgers. Daarnaast heeft hij ook een eigen bedrijf in voedingssupplementen. Een winkel van dit bedrijf is gevestigd aan de Tolbrugstraat in Breda.