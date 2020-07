Gemeente voert groot onderhoud uit rondom Boeimeersingel: ‘Riolering is in slechte staat'

BREDA - Deze week wordt er gewerkt aan de kruising bij de Boeimeersingel en Nieuwe Ginnekenstraat. Daarom staan er op 21 en 22 juli verkeersregelaars op de kruising.

Vandaag en morgen staan er verkeersregelaars bij de kruising Boeimeersingel met de Nieuwe Ginnekenstraat. Zij regelen het voetgangersverkeer over de Wilhelminabrug. In verband met werk aan de kruising is het trottoir tijdelijk te smal om tegelijk in beide richtingen over te laten steken.



Foto: Wesley van der Linde

Groot onderhoud

Vanaf 13 juli tot en met 7 augustus vindt er groot onderhoud plaats. Het riool op de kruising Boeimeersingel, Wilhelminasingel, Wilhelminastraat, Nieuwe Ginnekenstraat is in slechte staat en de installatie voor het regelen van de verkeerslichten is aan vervanging toe. Gelijktijdig wordt groot onderhoud gepleegd aan het kruispunt zelf. Het kruispunt is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.