Hooikoortspatiënten opgelet: bijvoetpollenseizoen van start

BREDA - Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten. Het bijvoetpollenseizoen is van start gegaan. De pollen kunnen flinke klachten veroorzaken.

Komende week kunnen hooikoortspatiënten veel klachten gaan krijgen. De bijvoetplanten staan dan namelijk in bloei en gaan hun pollen loslaten. En daar kunnen best veel mensen last van gaan hebben, weet ook boswachter Floris Hoefakker. "De bijvoet is een hele algemene plant in Nederland", laat hij weten. "Je komt de plant op veel plaatsen tegen. Als je dus allergisch bent voor het stuifmeel van de bijvoet, kun je er overal last van hebben."

Niet iedereen die last heeft van hooikoorts is ook allergisch voor de bijvoet. "Sommige mensen zijn allergisch voor alle pollen, andere voor een bepaald soort", vertelt de boswachter. "De bijvoet bloeit relatief laat in het seizoen. Het vervelende van de bijvoet is dat je hem overal vindt", vertelt Floris. "Je kunt deze plant niet ontwijken als hooikoortspatiënt."

Een plek waar de bijvoet niet (echt) te vinden is is in het bos. "In het bos kom je over het algemeen geen bijvoet tegen", vertelt Floris. "De bijvoet bevindt zich vooral in bermen en naast fietspaden en wegen."

Hooikoortspatiënten kunnen tot midden of eind augustus last hebben van de plant. De pollen kunnen zorgen voor flinke klachten.