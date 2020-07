Coronavirus verspreidt zich weer meer, reproductiegetal 'ruim' boven 1

BREDA - Afgelopen week zijn er landelijk 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorige week. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM.

Verder zijn er 19 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat is een toename van 3 patiënten in vergelijking met de vorige week. Ook zijn 7 personen als overleden gemeld, 1 minder dan in de week er voor. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Comeback

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat het coronavirus zich weer meer verspreidt in Nederland. Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus neemt toe. In de teststraten stijgt het percentage positieve testen en het reproductiegetal ligt boven de 1.

Amphia

Uit de wekelijkse update van het Amphia blijkt dat er momenteel nog één patiënt met corona wordt verzorgd in het Bredase ziekenhuis. Deze persoon ligt niet op de Intensive Care. Vanaf het begin van de uitbraak van het virus, zijn er 106 COVID-19 patiënten overleden in het Amphia. In totaal ontsloeg het ziekenhuis 315 mensen met het virus.