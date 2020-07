Groot onderhoud aan noordelijke rondweg: verkeer in één richting niet mogelijk

BREDA - De gemeente voert momenteel groot onderhoud uit aan de noordelijke rondweg. Het asfalt is op vele plekken aan vervanging toe. Tussen 24 en 25 juli is er geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf de A16 richting de A27.

Het asfalt is op vele plekken op de noordelijke rondweg aan onderhoud toe. Het gaat om de weg tussen de kruisingen met de Oosterhoutseweg en de Konijnenberg. De gemeente gaat dit aanpakken op 17 en 18 juli en op 24 en 25 juli (vrijdagavond 20.00 uur tot zaterdagavond 23.00 uur). Tijdens deze perioden is doorgaand verkeer in één richting niet mogelijk. Overstekend verkeer bij de kruisingen met Oosterhoutseweg, Kapittelweg, Doornboslaan, Biesdonkweg, Terheijdenseweg en Konijnenberg blijft wel mogelijk

24 en 25 juli

Doorgaand verkeer vanaf A16 richting A27 is niet mogelijk van 24 juli van 20.00 uur tot 25 juli 23.00 uur. De weg vanaf de kruising met de Konijnenberg tot aan de kruising met de Kapittelweg is afgesloten tot zaterdagavond 23.00 uur. De weg vanaf de kruising met de Kapittelweg tot en met de kruising met de Oosterhoutseweg is van 24 juli van 20.00 uur tot 25 juli 10.00 uur afgesloten. Daarna is dit deel van de weg weer open. Doorgaand verkeer andere rijrichting (vanaf A27 richting A16,) blijft normaal mogelijk.