Bredaas biermerk 'Big Belly Brewing Company' opent eigen bar aan de Haven

BREDA - Het Bredase biermerk Big Belly Brewing Company opent een eigen bar aan de Haven. Gasten kunnen vanaf november bij de bar terecht van brunch tot borrel op de late avond.

Het Bredase biermerk brengt al ruim 4 jaar bieren op de markt en is inmiddels uitgegroeid tot één van de top biermerken van Nederland. Nu komt het merk met een eigen bar gevestigd aan de Haven in Breda.

'Proefparadijs'

Jet van de Griendt en Tom Hensen (mede-eigenaar Big Belly Brewing Company) zijn de bedenkers en oprichters van de Big Belly Bar. Met deze bar willen ze hun passie voor smaken en mooie producten ontdekken delen met de levensgenieters van Breda.

“Proeven is echt de basis van het concept", aldus Tom. "Om dit waar te kunnen maken moeten we bijzondere producten kunnen aanbieden en starten we de bar dus volledig onafhankelijk op, zonder contract met een grote brouwerij. Erg lastig en vrij uniek in Breda. Uiteraard merk je dat in de bier selectie: wekelijks zijn er veel nieuwe craft-bieren te ontdekken op één van de 24 wisseltaps. Daar komen niet alleen de huidige biertjes van Big Belly zelf op, maar ook “specials” die uniek voor de bar gemaakt zijn en wisselende pareltjes van bevriende brouwerijen. Wijn is mijn tweede liefde, dus ook daarin gaan we je toffe dingen laten proeven met een verhaal. Net als bij koffie trouwens, de tijden dat je geen keuze kunt maken tussen bonen is ook wel geweest."

“Doordat ik 5 jaar als biersommelier en brouwster heb gewerkt en momenteel docente ben bij Stibon kan ik je alles leren over smaken en bieren, daarom gaan we ook proeverijen organiseren", vult Jet aan. "Goede horeca is niks zonder goed personeel: wij zoeken momenteel collega’s en leiden ze straks goed op om jou van je perfecte drankje te voorzien. Natuurlijk maken al deze godendranken hongerig: daarom zijn we al lange tijd onze menukaart aan het perfectioneren, vol met laagdrempelig comfort food in kleine porties, zodat je (ja daar komtie weer) meer kunt proeven. Denk aan brunchen met een pancake stack, borrelen met bar-bites of genieten van een foodpairing proeverijtje."