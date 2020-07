Meer ruimte voor 'zelfbouwers' door nieuw CPO-beleid van gemeente

BREDA - De gemeente Breda gaat met nieuw beleid meer kansen creëren voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het CPO-beleid sluit aan bij de ambitie om 6000 woningen te realiseren in deze bestuursperiode. Betaalbaar en voor iedere doelgroep.

Met het nieuwe beleid kan de gemeente een ontwikkelaar verplichten bij nieuwbouw en transformaties van gebouwen op zijn of haar grond ook CPO te realiseren. Het CPO-beleid sluit aan bij de ambitie om 6000 woningen te realiseren in deze bestuursperiode. De afgelopen jaren zijn er twaalf van deze 'CPO-initiatieven' ontwikkeld, meestal op grond van de gemeente. Maar Breda beschikt nauwelijks meer over geschikte bouwgrond, waardoor initiatiefnemers van CPO afhankelijk zijn van marktpartijen die een woningbouwlocatie gaan ontwikkelen.

"In Breda wil een groeiend aantal mensen graag samen huizen bouwen in een CPO. Zij hebben vaak een gezamenlijke droom, zoals mooie starterswoningen in een dorp", aldus Daan Quaars, wethouder bouwen en wonen. "Of de wens om voor elkaar te zorgen en/of een duurzaam huis. We begeleiden die initiatieven graag. Dit nieuwe beleid helpt die droom ook te verwezenlijken. Zodat het voor iedereen fantastisch wonen is in Breda."

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Bij CPO organiseren zelfbouwers zich in een rechtspersoon, meestal een vereniging. Die vereniging treedt op als opdracht­gever voor de ontwikkeling van een project met woningen en/of werkruimtes voor de leden. Kort voor de start van de bouw sluiten de leden van de vereniging een individuele aannemingsovereenkomst met het geselecteerde bouwbedrijf.